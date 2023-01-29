За последнюю неделю в Мурманской области 137 человек заразились коронавирусом

Зарегистрировано 137 новых случаев заболевания CoViD-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 22 по 28 января.

- Зарегистрировано 137 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 146 017, - сообщили в оперштабе региона.

В Мурманске ковид подхватили 83 человека.

Напомним: в Мурманской области грипп штамма В стал лидирующим. Всего в регионе зарегистрировано 702 случая заболевания гриппом.

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