В обновленном парке «Патриот» под Мурманском прошла гонка «Герои Севера»

На полосу препятствий вышли даже девушки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 января в парке «Патриот» под Мурманском презентовали новые дистанции с препятствиями: «Тайфун» и «Вихрь». Первыми на полосу вышли участники гонки «Герои Севера», всего 46 человек, в том числе военнослужащие, учащиеся заполярного филиала Нахимовского училища и девушки из различных спортивных и патриотических объединений.

Полосы нельзя назвать легкими, но попробовать свои силы на них смогут все желающие.

- Планируем проводить в парке большое число физкультурных, спортивных и, что особенно важно сейчас, патриотических мероприятий. И, конечно, с наступлением сезона в «Патриот» может приехать любой желающий, чтобы под руководством профессионального инструктора пройти полосы препятствий, маршруты веревочного парка или подняться на вершину скалодрома, - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

25 марта в рамках «Праздника Севера» в «Патриоте» пройдет «Гонка Героев», дистанция которой составит свыше 5 километров.

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