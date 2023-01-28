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НовостиОбщество28 января 2023 19:47

В обновленном парке «Патриот» под Мурманском прошла гонка «Герои Севера»

На старт вышли 46 участников
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На полосу препятствий вышли даже девушки.

На полосу препятствий вышли даже девушки.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 января в парке «Патриот» под Мурманском презентовали новые дистанции с препятствиями: «Тайфун» и «Вихрь». Первыми на полосу вышли участники гонки «Герои Севера», всего 46 человек, в том числе военнослужащие, учащиеся заполярного филиала Нахимовского училища и девушки из различных спортивных и патриотических объединений.

Полосы нельзя назвать легкими, но попробовать свои силы на них смогут все желающие.

- Планируем проводить в парке большое число физкультурных, спортивных и, что особенно важно сейчас, патриотических мероприятий. И, конечно, с наступлением сезона в «Патриот» может приехать любой желающий, чтобы под руководством профессионального инструктора пройти полосы препятствий, маршруты веревочного парка или подняться на вершину скалодрома, - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

25 марта в рамках «Праздника Севера» в «Патриоте» пройдет «Гонка Героев», дистанция которой составит свыше 5 километров.

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