Завершается регистрация на «День здоровья с "Комсомолкой"» в Мурманске

Семейный фестиваль состоится 4 февраля. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 февраля в Мурманске в спорткомплексе «МГАТП» состоится традиционный семейный фестиваль «День здоровья с "Комсомолкой"».

Дети смогут поучаствовать в соревнованиях «Карапузы, на старт» (от полугода до 3 лет) и «Забег в сандалиях» (для детей от 3 до 10 лет). А для взрослых будут организованы полезные площадки, викторины о здоровье, консультации врачей местных клиник, конкурсы и многое другое.

Последний день подачи заявок - 30 января. Как прошел предыдущий праздник, можно прочитать здесь.

Заявки на участие в фестивале принимаются на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com. Необходимо указать ФИО, возраст участника на момент соревнований и контактный телефон родителя. Подробности в группе мероприятия «Карапузы, на старт».

В день фестиваля организаторы и партнеры вручат много подарков.

Партнерами фестиваля стали «Здоровый регион»

Фото предоставлено партнером.

ДК Ленинского округа

Фото предоставлено партнером.

«Ваш выбор»

Фото предоставлено партнером.

«Мир упаковки»

Фото предоставлено партнером.

МГАТП

Фото предоставлено партнером.

Медицинский центр «Вита»

Фото предоставлено партнером.

«Бабушкино лукошко»

«Леовит» и «Лео кидс»

Фото предоставлено партнером.

«Аптека ру» («Реклама. АО НПК «Катрен». LjN8KA2b9).

Фото предоставлено партнером.

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