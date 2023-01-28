На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись легковушка и бензовоз

Дорогу не поделили бензовоз и легковая машина. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 28 января в Кольском районе Мурманской области произошло ДТП.

- В 12.00 на 1401 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись Chevrolet и бетоновоз. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: днем 27 января под Шонгуем произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

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