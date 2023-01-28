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НовостиОбщество28 января 2023 12:16

МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра и метели

Непогода ожидает северян 29 января
Ника СВЕТЛОВА
Выходные в Мурманской области будут снежные.

Выходные в Мурманской области будут снежные.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Суббота, 28 января, в Мурманской области выдалась снежной. И такая погода сохранится до конца выходных.

- По информации Мурманского УГМС, 29 января местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Териберке и Ура-Губе ограничили выход судов в Баренцево море.

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