МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра и метели

Выходные в Мурманской области будут снежные.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Суббота, 28 января, в Мурманской области выдалась снежной. И такая погода сохранится до конца выходных.
- По информации Мурманского УГМС, 29 января местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Териберке и Ура-Губе ограничили выход судов в Баренцево море.
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