МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра и метели

Выходные в Мурманской области будут снежные. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суббота, 28 января, в Мурманской области выдалась снежной. И такая погода сохранится до конца выходных.

- По информации Мурманского УГМС, 29 января местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Териберке и Ура-Губе ограничили выход судов в Баренцево море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru