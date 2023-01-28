«Да ты на корабле была?». В Мурманской области двое мужчин напали на женщину в маршрутке

Скандал начался после того, как женщина сделала замечание пьяным пассажирам. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

Вечером 27 января по заполярным пабликам в «ВКонтакте» разлетелось видео, сделанной в следовавшей до Мурмашей маршрутке. Его антигероями стали двое мужчин, которые едва не подрались с пассажиркой микроавтобуса.

Те были пьяны и вызывающе себя вели, на что женщина сделала замечание. Это так разозлило одного из мужчин, что он стал нападать на северянку, угрожая расправой. А после и вовсе сбросил с себя куртку.

- Ты на корабле была? Я железнодорожник! Мне ничего не будет, у меня подруга работает в прокуратуре! - кричал мужчина. Все это он перемежал с бранью и оскорблениями в адрес своей жертвы, кидался на нее.

При этом женщина просила остановить маршрутку и высадить дебоширов (второй мужчина пытался успокоить первого), но ни водитель, ни другие пассажиры в конфликт предпочли не вмешиваться. При этом главный хулиган выкрикивал адрес, по которому живет, что попало на видео. По этому адресу мужчин и нашли сотрудники полиции.

- В течение часа сотрудники полиции установили и доставили нарушителей в отдел полиции. Ими оказались житель поселка Мурмаши 1989 года рождения и его двоюродный брат 1994 года рождения. Полицейским они рассказали, что, находясь в автобусе, у них возник конфликт с женщиной, причину которого не помнят, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины свою вину полностью признали, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении мужчин составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, а в отношении главного нарушителя еще и за побои, сейчас он находится под административным арестом.

- Свою вину признаю полностью. Я как мужчина поступил неправильно, должен был промолчать в тот момент, а я выдал свои эмоции. Очень стыдно мне за этот поступок, - рассказал один из злоумышленников на камеру в отделении полиции.

Напомним: в баре Мурманска задержали дебошира из Уфы. Мужчина выражался матом и мешал всем вокруг.

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