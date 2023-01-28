«Стараемся, чтобы Мартиша продолжила свою жизнь». Северяне спасают лису с перебитым позвоночником

Спасенную лису назвали Мартишей. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Утром 22 января под Кировском машина сбила лису, при этом водитель даже не остановился проверить, выжило ли животное. Спасли рыжую красавицу неравнодушные северяне.

Ветеринары диагностировали у нее перелом позвоночника, и что в дикой природе жить лиса, скорее всего, не сможет.

- Сейчас остро стоит вопрос лечения — нужна операция по восстановлению позвоночника, а ее, как я узнал, делают ближе к нам только Питер, Москва и Вологда, - сообщил в «ВКонтакте» Руслан Гончаренко, который вместе с женой выхаживает животное.

Свою подопечную они назвали Мартишей.

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