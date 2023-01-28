Андрей Чибис поддержал инициативу по отправке мурманских волонтеров в ЛДНР

На рабочей встрече обсудили волонтерство в ЛДНР. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с представителями «Молодой Гвардии Единой России».

- На сегодняшний день в фокусе внимания нашего движения – поддержка участников спецоперации, мобилизованных и их семей. Мы разворачиваем гуманитарные штабы на освобожденных территориях, оказываем помощь в госпиталях. Считаем, что другие отделения Северо-Западного округа могут брать пример с Мурманского отделения, – отметил председатель организации Антон Демидов.

Андрей Чибис поддержал инициативу по отправке группы мурманских волонтеров и ансамбля «Молодая Гвардия» в ЛДНР.

Напомним: в городах Мурманской области с февраля будут проводить встречи с родными и близкими бойцов СВО. Как сообщил замгубернатора Мурманской области Владимир Евменьков, подобные встречи с кураторами регионального Центра поддержки семей мобилизованных станут постоянными.

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