На аукционы по двум месторождениям лития в Мурманской области поданы первые заявки

По двум месторождениям лития в Мурманской области пройдут аукционы. Фото: Мария АНАНОВА

В декабре 2022 года стало известно, что в 2023 году пройдут аукционы на право освоения двух месторождений лития в Ловозерском районе Мурманской области: Колмозерском и Полмостундровском. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Сейчас на аукционы поступают первые заявки от участников.

- Заявку на участие в аукционе Колмозерское месторождение подало ООО «Полярный литий» (совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля». На Полмостундровское месторождение подало заявку АО «Арктический литий», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.

Стартовая цена первого месторождения - 1,56 миллиарда рублей, второго - 611 миллионов.

Напомним: в Ковдорском районе Мурманской области ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН обнаружили дайку - магматическое тело, в котором выявили высокое содержание редких металлов. Их концентрация выше, чем в суперкрупных редкометалльных месторождениях.

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