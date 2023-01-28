Исламской организации в Мурманске отказали в безвозмездном предоставлении земли

Исламская организация Мурманска приобрела здание на улице Садовой для создания исламского центра. Фото: vk.com/islam_murm

На сайте администрации Мурманска опубликовано постановление об отказе Исламской организации города в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка.

- Назначение объекта недвижимости не соответствует испрашиваемой цели - размещение зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения, - говорится в документе.

Ранее исламская организация города Мурманска сообщила о приобретении за 10 миллионов рублей здания на улице Садовой, где должен появиться первый в областном центре исламский центр с мечетью, медресе, центром для женщин, центром адаптации мигрантов.

Напомним: ранее глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление о выдаче Мурманской епархии разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

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