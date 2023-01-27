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НовостиОбщество27 января 2023 14:58

В мурманской школе № 53 открыли кадетские классы МЧС России

Ребята гордо произнесли слова присяги, дали слово соблюдать Кодекс кадетской чести
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области развивается кадетское движение пожарных и спасателей. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманской области развивается кадетское движение пожарных и спасателей. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманской области развивается кадетское движение пожарных и спасателей. Так, в мурманской школе №53 торжественно открыли новые кадетские классы МЧС России.

К ребятам обратились с напутственными словами первый замначальника ГУ МЧС по Мурманской области Дмитрий Плотников и другие сотрудники ведомства.

В свою очередь учащиеся 5-х и 6-х классов гордо произнесли слова присяги, дали слово соблюдать Кодекс кадетской чести и обещание достойно нести звание кадета.

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