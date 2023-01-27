В Мурманске на площади Пять Углов установят металлодетекторы

29 января в центре Мурманска, на площади Пять Углов, развернется праздник «Здравствуй, Солнце!». Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 января в центре Мурманска, на площади Пять Углов, развернется праздник «Здравствуй, Солнце!». Согласно постановлению администрации города, для обеспечения безопасности на мероприятии будут установлены рамочные металлодетекторы и защитные ограждения.

Напомним: на одной из центральных улиц Мурманска на 17 часов ограничат движение.

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