В Териберке и Ура-Губе ограничат выход судов в Баренцево море

Из-за плохой погоды в Кольском районе ввели режим повышенной готовности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за плохой погоды в Кольском районе ввели режим повышенной готовности.

Согласно постановлению администрации муниципалитета, в Териберке и Ура-Губе будет действовать ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море с 00.00 до 24.00 28 января.

Напомним: из-за непогоды на ярмарке «Наша рыба» в Мурманске не будет охлажденной трески. Другая рыба будет представлена в сниженном объеме.

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