В 2023 году в Мурманской области запустили пять дополнительных медицинских шаттлов

В прошлом году медицинские шаттлами воспользовались около двух тысяч северян. Фото: vk.com/lovozeroadm

В Мурманской области с начала этого года курсируют медицинские шаттлы по пяти дополнительным маршрутам. А всего таких шаттлов девять.

Специальные автобусы по предварительной записи бесплатно возят пациентов на консультацию врача или необходимое обследование.

- С 2023 года действуют такие маршруты, как Ловозеро-Ревда-Оленегорск-Ревда-Ловозеро и Ловозеро-Ревда-Мурманск-Ревда-Ловозеро (каждую 1 и 3 среду месяца), Алакуртти-Кандалакша-Алакуртти (каждый 1 и 3 четверг месяца), Зареченск-Кандалакша-Зареченск (каждый 2 четверг месяца), а также Умба-Кандалакша-Умба (каждый 1 и 3 вторник месяца), - сообщили в минздраве региона.

Также есть шаттлы из Ковдора в Мончегорск, от Печенгской ЦРБ до Мурманска, из ЗАТО Видяево до Колы и из Зеленоборского до Кандалакши.

В прошлом году медицинские шаттлами воспользовались около двух тысяч северян.

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