В Мурманске вандалы испортили общественный туалет у новой детской площадки

Неизвестные испортили одну из кабинок. Фото: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

В Мурманске от рук вандалов пострадал общественный туалет, установленный у новой детской площадки «Полянка полярника». Неизвестные испортили одну из кабинок.

- Они вырвали систему коммуникаций, оторвали мыльницы и полотенцедержатели, сняли и украли плафон освещения. Кабинка была полностью выведена из строя и сейчас специалисты занимаются ее восстановление, - сообщили в минграде Мурманской области.

Центр городского развития обратился в полицию, чтобы виновных нашли и наказали. Дебоширы могли попасть в объектив камер наблюдения, которые установлены на площадке.

Теперь по будням санузел будет работать с 9.00 до 18.00 По выходным и праздничным дням - с 9.00 до 20.00. Одна из кабинок будет находиться в резерве, если вдруг возникнут подобные инциденты.

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