В главном храме вооруженных сил России освятили духовное знамя 80-й Арктической бригады

Вскоре знамя доставят на фронт. Фото: vk.com/news_alakurtti

В Главном храме вооруженных сил России в Кубинке 25 января освятили духовное знамя 80-Арктической бригады из Алакуртти. Макет знамени придумал настоятель храма Иоанна Предтечи в Кандалакше и настоятель храма имени Александра Невского в Алакуртти отец Валентин Маснев.

На знамени с одной стороны на ярко-красном фоне изображен Спас нерукотворный, с другой - орден Александра Невского и щит с эмблемой бригады - полярным волком.

- В Рождество знамя прибыло в Алакуртти и было представлено прихожанам на праздничной службе. Затем комбриг бригады и отец Валентин приняли решение освятить знамя в Главном храме ВС РФ, - сообщили в администрации Алакуртти.

Вскоре знамя доставят в зону действия СВО.

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