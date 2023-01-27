На выходных в Мурманской области ожидаются снег и сильный ветер

На выходных в Мурманской области вновь потеплеет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области вновь потеплеет. 28-29 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море.

В субботу, 28 января, ожидается снег и мокрый снег. Будет местами сильный ветер, поземок. Температура воздуха ночью -3-8, при прояснениях до -15, днем от -4 до +1 градуса. На дорогах гололедица.

К воскресенью интенсивность снегопадов уменьшится, преобладающая температура воздуха составит -2-7 при прояснениях до -12 градусов, сообщили в мурманском гидрометцентре.

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