Школьники и студенты Мурманской области получают 50% скидку на проезд в общественном транспорте

В Мурманской области обучающиеся могут ездить в общественном транспорте со скидкой 50% на городских и 60% на пригородных маршрутах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманской области обучающиеся могут ездить в общественном транспорте со скидкой 50% на городских и 60% на пригородных маршрутах.
Льготный проезд доступен школьникам и студентам, если они оформят месячный проездной билет либо Единую карту жителя Мурманской области, где есть электронный кошелек, с которого будут списываться деньги за разовую поездку с учетом скидки.
- Обучающимся выдается нефинансовая карта жителя. Родители могут получить ее бесплатно в отделениях Почты России и Совкомбанка, - сообщают в опештабе региона.
Напомним: жители Мурманской области могут следить за движением общественного транспорта на портале «Транспорт Севера».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru