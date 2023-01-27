Школьники и студенты Мурманской области получают 50% скидку на проезд в общественном транспорте

В Мурманской области обучающиеся могут ездить в общественном транспорте со скидкой 50% на городских и 60% на пригородных маршрутах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области обучающиеся могут ездить в общественном транспорте со скидкой 50% на городских и 60% на пригородных маршрутах.

Льготный проезд доступен школьникам и студентам, если они оформят месячный проездной билет либо Единую карту жителя Мурманской области, где есть электронный кошелек, с которого будут списываться деньги за разовую поездку с учетом скидки.

- Обучающимся выдается нефинансовая карта жителя. Родители могут получить ее бесплатно в отделениях Почты России и Совкомбанка, - сообщают в опештабе региона.

Напомним: жители Мурманской области могут следить за движением общественного транспорта на портале «Транспорт Севера».

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