В районе Шонгуя произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 27 января под Шонгуем произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.
- На 1365 километре автодороги Р-21 «Кола» в Кольском районе столкнулись три автомобиля: Ford, Kia и Renault. Водители автомобилей Kia и Renault были обслужены амбулаторно, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru