В районе Шонгуя произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 27 января под Шонгуем произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

- На 1365 километре автодороги Р-21 «Кола» в Кольском районе столкнулись три автомобиля: Ford, Kia и Renault. Водители автомобилей Kia и Renault были обслужены амбулаторно, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

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