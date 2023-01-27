Жители Мурманской области могут следить за движением общественного транспорта на портале «Транспорт Севера»

Передвижение автобусов и троллейбусов показывается в режиме онлайн. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следить за движением общественного транспорта жители и гости Мурманской области могут на интерактивном портале «Транспорт Севера». Передвижение автобусов и троллейбусов показывается в режиме онлайн.

Портал поможет пассажиру выбрать нужный маршрут из предложенных – от остановки до остановки с учетом возможных пересадок и времени в пути.

- Карта сервиса интерактивна. При нажатии на интересующий маршрут или транспорт, на ней отображается схема движения, а при выборе автобусной остановки можно увидеть расписание и прогнозируемое время прибытия автобуса или троллейбуса, – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Также с помощью специального фильтра на карте «Транспорта Севера» будет отображаться транспорт, который подойдет маломобильным людям.

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