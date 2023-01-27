Жителя Снежногорска приговорили к колонии строгого режима за кражи из супермаркетов

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманской области вынесли приговор ранее судимому 36-летнему жителю Снежногорска, который совершил шесть краж из супермаркетов. Мужчина обвиняется по части 1 ст. 158 УК РФ.
Так, с мая по июль 2022 года мужчина крал продукты, алкоголь и другие товары из магазинов в Мурманске и Мурмашах. В общем и целом он наворовал на 29 тысяч рублей.
Суд назначил снежногорцу наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскав с него причиненный материальный ущерб.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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