Жителя Снежногорска приговорили к колонии строгого режима за кражи из супермаркетов

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области вынесли приговор ранее судимому 36-летнему жителю Снежногорска, который совершил шесть краж из супермаркетов. Мужчина обвиняется по части 1 ст. 158 УК РФ.

Так, с мая по июль 2022 года мужчина крал продукты, алкоголь и другие товары из магазинов в Мурманске и Мурмашах. В общем и целом он наворовал на 29 тысяч рублей.

Суд назначил снежногорцу наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскав с него причиненный материальный ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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