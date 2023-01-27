Жительница Оленегорска украла у возлюбленного 10 тысяч долларов и рассталась с ним

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
43-летний житель Оленегорска лишился 10 тысяч долларов и 67 тысяч рублей из-за коварной возлюбленной. У северянки были финансовые проблемы: она влезла в долги, а ее банковские счета арестовали.
Оказалось, что женщина убедила оленегорца взять на себя кредит наличными и обменять эти деньги на валюту, дождавшись прибыли. Мужчина согласился и оформил кредит в банке на сумму 780 тысяч рублей, после чего разменял их на доллары и спрятал дома.
- Спустя несколько дней северянин получил смс от сожительницы, в котором она сообщила о расставании. Мужчина решил проверить тайник, однако денег там уже не было, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
41-летняя местную жительницу задержали. Та рассказала, что украла деньги и потратила их на погашение долгов и оставшиеся 8800 долларов оставила себе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. С оленегорки взята подписка о невыезде.
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