В Мурманской области семь управляющих компаний оштрафовали на полмиллиона рублей

Компании оштрафовали на общую сумму в 540 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Управляющие компании Мурманска, Оленегорска и Кировска попали под административную ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов.

Так, с 16 по 20 января мингосжистройнадзор Мурманской области привлек к ответственности по части 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ такие организации, как ООО «МКД Мурманск», ООО «Севжилсервис», ООО «Заполярная цитадель», ООО «Полярный день», ООО «Спутник», ООО «Виком». Так же по статье 7.22 КоАП РФ привлечено к ответственности ООО «КОМФОРТ».

Компании оштрафовали на общую сумму в 540 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru