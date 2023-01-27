В Оленегорске благоустроят Минеральную набережную за 80 миллионов рублей

Работы будут выполняться на территории более 10 гектаров. Фото: gov-murman.ru

В Оленегорске благоустроят Минеральную набережную в городском парке Горняк. Работы будут выполняться на территории более 10 гектаров и должны завершиться до конца сентября 2023 года.

Подрядчиком стала компания из Казани, стоимость контракта составила 79,8 миллиона рублей.

- На выделенные деньги подрядчику нужно будет благоустроить Минеральную набережную, предварительно выполнив ряд работ по геодезическому, экологическому, гидрометеорологическому и геологическому анализу территории, - сообщили в комитете по конкурентной политике Мурманской области.

Напомним: в поселке Белое Море построят новый ФАП.

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