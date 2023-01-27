На одной из центральных улиц Мурманска на 17 часов ограничат движение

Водителей в Мурманске предупреждают о временных неудобствах, которые возникнут после ограничения проезда по одной из центральных улиц города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о временных неудобствах, которые возникнут после ограничения проезда по одной из центральных улиц города.

Так, как сообщили в администрации Мурманска, с полуночи до 17.00 29 января для всех автомобилей за исключением имеющих спецпропуск закроют улицу Ленинградскую, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов. Помимо этого здесь нельзя будет останавливаться и парковаться.

Напомним: водителей предупреждают о закрытии движения на участке дороги Мишуково - Снежногорск. Как сообщили в Мурманскавтодоре, ограничение коснется участка со 2 по 5 километры.

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