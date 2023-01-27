Мурманский ХК «Арктика» одержал самую крупную победу в своей истории

Мурманский хоккейный клуб «Артика» одержал самую мощную победу за все время своего существования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманский хоккейный клуб «Артика» одержал самую мощную победу за все время своего существования. Выездной матч прошел с участием с ХК «Брянск», первая игра завершилась со счетом 2:2, однако во второй игре наши хоккеисты разгромили соперников.

- Заполярная команда победила брянцев с ошеломительным счетом 2:11, - сообщили в правительстве Мурманской области.

После такого успеха команда закрепилась на 8 месте Западной конференции Первенства НМХЛ, что позволяет клубу выйти в плэй-офф.

Напомним: спортсмены Мурманской области завоевали груду медалей на всероссийских соревнованиях.

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