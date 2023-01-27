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НовостиСпорт27 января 2023 8:37

Мурманский ХК «Арктика» одержал самую крупную победу в своей истории

Заполярная команда обыграла брянцев с разгромным счетом
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманский хоккейный клуб «Артика» одержал самую мощную победу за все время своего существования.

Мурманский хоккейный клуб «Артика» одержал самую мощную победу за все время своего существования.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманский хоккейный клуб «Артика» одержал самую мощную победу за все время своего существования. Выездной матч прошел с участием с ХК «Брянск», первая игра завершилась со счетом 2:2, однако во второй игре наши хоккеисты разгромили соперников.

- Заполярная команда победила брянцев с ошеломительным счетом 2:11, - сообщили в правительстве Мурманской области.

После такого успеха команда закрепилась на 8 месте Западной конференции Первенства НМХЛ, что позволяет клубу выйти в плэй-офф.

Напомним: спортсмены Мурманской области завоевали груду медалей на всероссийских соревнованиях.

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