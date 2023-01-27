В Мурманске молодым северянам с ограничениями по здоровью помогут с профориентацией

В Областном специальной библиотеке Мурманска разработали инклюзивный профориентационный проект «В поисках призвания» для молодых северян с ограничениями здоровья и инвалидностью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Областном специальной библиотеке Мурманска разработали инклюзивный профориентационный проект «В поисках призвания» для молодых северян с ограничениями здоровья и инвалидностью.

Так, в библиотеке будут проходить различные мероприятия, которые помогут молодежи с ОВЗ получить новые компетенции для социализации и самореализации, найти свое призвание.

- Посетителей учреждения также ждет визит в молодежное пространство «БиблиоДвиж» и Центр добровольческих инициатив «Наше дело», работающих на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Сотрудники специальной библиотеки пополняют фонды новыми многоформатными и рельефно-графическими пособиями, тактильными и цифровыми «говорящими» книгами, а также адаптируют для инвалидов по зрению редкие издания о Заполярье.

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