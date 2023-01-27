Жителя Североморска ждет суд за вождение в пьяном виде

В Мурманске будут судить 24-летнего уроженца Североморска, который сел за руль пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 24-летнего уроженца Североморска, который сел за руль пьяным. Кроме того, молодой человек был лишен водительских прав.

- 9 ноября 2022 года североморец, лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем «ИЖ 2126-030» в Мурманске. На улице Свердлова его остановили сотрудники ГИБДД. После освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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