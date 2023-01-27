Жителя Североморска ждет суд за вождение в пьяном виде

В Мурманске будут судить 24-летнего уроженца Североморска, который сел за руль пьяным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске будут судить 24-летнего уроженца Североморска, который сел за руль пьяным. Кроме того, молодой человек был лишен водительских прав.
- 9 ноября 2022 года североморец, лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем «ИЖ 2126-030» в Мурманске. На улице Свердлова его остановили сотрудники ГИБДД. После освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru