В Мурманской области вахтовик напал с ножом на коллегу

В Мурманской области вынесли приговор 53-летнему мужчине, который с ножом напал на другого человека и причинил ему тяжкий вред здоровью.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области вынесли приговор 53-летнему мужчине, который с ножом напал на другого человека и причинил ему тяжкий вред здоровью.
В июне 2022 года мужчина приехал на заработки в Заполярный, где ему выделили жилье, которое он делили еще с двумя рабочими.
- В ночь на 14 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, взял кухонный нож и беспричинно нанес спящему на диване потерпевшему один удар в область живота, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Объяснить, зачем он это сделал, мужчина не смог и свою вину отрицал. Суд, несмотря на это, признал его виновным и приговорил к 3 годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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