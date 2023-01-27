В Мурманской области вахтовик напал с ножом на коллегу

В Мурманской области вынесли приговор 53-летнему мужчине, который с ножом напал на другого человека и причинил ему тяжкий вред здоровью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вынесли приговор 53-летнему мужчине, который с ножом напал на другого человека и причинил ему тяжкий вред здоровью.

В июне 2022 года мужчина приехал на заработки в Заполярный, где ему выделили жилье, которое он делили еще с двумя рабочими.

- В ночь на 14 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, взял кухонный нож и беспричинно нанес спящему на диване потерпевшему один удар в область живота, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Объяснить, зачем он это сделал, мужчина не смог и свою вину отрицал. Суд, несмотря на это, признал его виновным и приговорил к 3 годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru