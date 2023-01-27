В Мурманской области планируют запретить использование частных беспилотников

Частные беспилотники будут под запретом с 20 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен для обсуждения законопроект, согласно которому с 20 февраля в регионе под запретом будет использование частных беспилотников.

Как отмечается в документе, исключение сделают для беспилотных воздушных судов, используемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Мурманской области и подведомственными им учреждениями, иными предприятиями и организациями по договору с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами и подведомственными им учреждениями (организациями) в рамках возложенных на них функций.

Действовать запрет будет до особого распоряжения. Обсуждение документа продлится до 3 февраля. В Мурманской области действует режим базовой готовности. В Заполярье был создан оперштаб по обеспечению социально-экономической безопасности под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Напомним: в регионе начали инвентаризацию бомбоубежищ.

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