В 2023 году в Мурманске реконструируют семь дворов

Ремонт планируется начать летом. Фото: vk.com/morar_51

Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, на 2023 год в городе запланирована реконструкция семи дворов. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Самым масштабным объектом по обновлению станет двор на проезде Связи - в «скобу» объединены 13 жилых домов.

- Работы предстоит много: устройство проезжей части и тротуаров, газоны, дождевая канализация, освещение. Только контейнерных площадок на территории пять штук, одних колодцев 62! Также будут обустроены новые площадки – детская и спортивная, - отметил Игорь Морарь.

Ремонт планируется начать 1 июня, работы продлятся до конца сентября.

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