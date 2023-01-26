Жительница Санкт-Петербурга отправила в мурмашинскую колонию запрещенную посылку

Материалы передадут в полицию. Фото: УФСИН по МО
В исправительную колонию строгого режима №18, что находится в Мурмашах, по почте пришла посылка на имя осужденного с запрещенным предметом. Отправила ее жительница Санкт-Петербурга.
- Внутри почтовой посылки была спрятана сим-карта одного из федеральных операторов сотовой связи, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.
По данному факту проводится проверка. Материалы передадут в полицию по месту регистрации отправителя.
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