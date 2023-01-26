В Кольском районе матери погибшего 32-летнего бойца СВО вручили награду за сына

Северянин погиб 16 августа 2022 года в зоне проведения спецоперации. Фото: vk.com/akolr51

В Кольском районе матери погибшего участника СВО Инге Тихомировой передали Орден Мужества за сына. Военнослужащему Ярославу Дулепову было 32 года, у него остался семилетний сын.

В 2009 году Ярослав был призван на службу в Вооруженные силы РФ, после чего остался служить по контракту. В 2020-2022 годах служил на МПК «Брест», в мае 2022-го стал оператором отделения противотанковых управляемых ракет в мотострелковом батальоне в Печенге. Был ветераном боевых действий.

- Северянин погиб 16 августа 2022 года в зоне проведения спецоперации, похоронен на кладбище в Белокаменке. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно, - сообщили в администрации Кольского района.

Напомним: Андрей Чибис навестил бойцов СВО в военном госпитале в Североморске.

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