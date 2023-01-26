В Териберке группа туристов попала в ДТП

Путешественников уже доставили к месту отдыха в селе. Фото: vk.com/murmansk_dtp

26 января по дороге в Териберку группа туристов попала в ДТП. На шестом километре автоподъезда к селу столкнулись три автомобиля: Renault, УАЗ и Mitsubishi.

- В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются, - сообщили в УГИБДД региона.

Путешественников тем временем уже доставили к месту отдыха в селе.

Напомним: в Териберке бушует метель, поэтому поездки туда лучше отложить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru