В городах Мурманской области пройдут встречи с семьями участников спецоперации

Сейчас в муниципалитетах открыто 12 отделений Центра поддержки семей, которые охватывают всю область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В городах Мурманской области с февраля будут проводить встречи с родными и близкими бойцов СВО. Как сообщил замгубернатора Мурманской области Владимир Евменьков, подобные встречи с кураторами регионального Центра поддержки семей мобилизованных станут постоянными.

- Такие встречи запустим по области, чтобы семьям не приходилось никуда ехать. Для кураторов это возможность познакомиться с близкими участников спецоперации лично и наладить с ними контакт. Первую выездную встречу проведем в Печенгском округе, – отметил Владимир Евменьков.

Сейчас в муниципалитетах открыто 12 отделений Центра поддержки семей, которые охватывают всю область.

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