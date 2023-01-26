Спортсмены Мурманской области завоевали груду медалей на всероссийских соревнованиях

Заполярные спортсмены привезли медали со всероссийских соревнований по зимним видам спорта. Фото: vk.com/chibis.andrey

Заполярные спортсмены привезли медали со всероссийских соревнований по зимним видам спорта.

Так, воспитанники Мурманской областной спортшколы олимпийского резерва - Никита Абозовик и Константина Мостовой - привезли две золотых и одну серебряную медаль с Кубка России по сноуборду.

А команда конькобежцев из Мурманской области завоевала 12 медалей на дистанции 3000 метров на II этапе первенства Северо-Запада по конькобежному спорту. Победителями стали Мария Валигура, Максим Сутурин и Валерия Журба.

- На первенстве России Ксения Коржова одержала победу на дистанции 3000 метров и установила рекорд катка. В копилке спортсменки также серебро в многоборье на дистанции 1500 метров и бронза в масстарте. Сергей Букуев взял золото на дистанциях 500 метров и 1000 метров, а Данила Успехов, Егор Струнин и Максим Корниенко – на третьем месте в командном забеге, - сообщил губернатор Андрей Чибис, поздравив спортсменов и их тренеров.

Также чемпионате СЗФО по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах, который прошел в Кировске, наши спортсмены стали победителями общего зачета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru