В Мурманске у Контейнер-холла появятся ледяные скульптуры на северную тематику

Всех желающих приглашают понаблюдать за процессом создания фигур 27 и 28 января с 13.00 до 18.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В мурманском Контейнер-холле представили арт-проект «Хрупкое», в рамках которого художники будут ваять скульптуры изо льда на северную тематику.

- Торжественное открытие состоится 5 февраля в 16.00: в этот день северяне смогут оценить результаты работы и послушать лекцию «Снег и лед» от главных художников проекта Вероники Вологжанниковой и Дмитрия Новицкого, - сообщили организаторы.

Также всех желающих приглашают понаблюдать за процессом создания фигур 27 и 28 января с 13.00 до 18.00.

Напомним: в Мурманске стартует марафон северного кино.

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