Участок дороги Мишуково-Снежногорск перекроют на 8 дней

Движение ограничат для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о закрытии движения на участке дороги Мишуково - Снежногорск. Как сообщили в Мурманскавтодоре, ограничение коснется участка со 2 по 5 километры.

Дорога будет перекрыта с 29 января по 5 февраля включительно из-за взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». Движение ограничат для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

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