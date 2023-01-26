На минприроды Мурманской области подали в суд за самовольно построенные туалет и сарай в лесу

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать министерство освободить земельный участок от построек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманская природоохранная прокуратура подала суд на минприроды региона за нарушения требований федерального законодательства.
Так, на территории Терского лесничества были обнаружены самовольно построенные объекты: бревенчатый дом, сарай, туалет и вагончик, хозяин которых не установлен.
- Нарушения выразились в отсутствии систематического патрулирования лесов и принятия мер по предотвращению нарушений лесного законодательства. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, однако незаконно возведенные строения так и не снесли, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать министерство освободить земельный участок от построек.
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