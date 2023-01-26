В Мурманской области за неделю выросли цены на морковь и капусту

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскстате рассказали об изменении цен за минувшую неделю на некоторые продукты первой необходимости в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 17 по 23 января больше всего снизились цены на черный байховый чай (на 2,3%), яблоки (на 2,1%), картошку (на 1,7%), пищевую соль, шлифованный рис (на 1,4%).

- В то же время подорожали морковь (на 4,1%), свежая белокочанная капуста (на 1,4%), куриные яйца (на 1%), - отметили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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