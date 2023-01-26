Жителей Мурманска предупреждают об изменении реквизитов в квитанциях за тепло

Северян просят обратить на это внимание и быть внимательными при оплате.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
У Мурманской ТЭЦ с 1 февраля этого года изменятся платежных реквизиты в квитанциях за отопление и горячее водоснабжение. Северян просят обратить на это внимание и быть внимательными при оплате.
- Если у потребителя настроен автоплатеж или шаблон, нужно самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя, - сообщили энергетики.
Новые реквизиты можно посмотреть на сайте предприятия.
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