В Териберке бушует метель

В Териберке, как и в других северных районах Мурманской области, разбушевалась метель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке, как и в других северных районах Мурманской области, разбушевалась метель. В паблике «Погода в Мурманске» сообщают, что порывы ветра в поморском селе разгоняются до 24 метров в секунду, периодически зарядами из крупы и снега накрывает побережье.

Непогода сохранится до 28 января, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов. В отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, снег.

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