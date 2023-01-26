В Североморске открыли новое здание Управления ФСБ России по Северному флоту

С 1953 по 2022 год Управление находилось на улице Сафонова.

20 января в Североморске торжественно открыли новое здание Управления ФСБ России по Северному флоту, подняв над ним государственный флаг.

Военных контрразведчиков поздравили с завершением реконструкции административного здания, а также пожелали им успешной и плодотворной работы.

С 1953-го по 2022 год управление находилось на улице Сафонова, а сейчас его сотрудники переехали в комфортное и современное здание на улице Вице-адмирала Падорина, 6.

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