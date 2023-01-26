В Оленегорске пройдут учебные боевые стрельбы

Жителей Оленегорска предупреждают об учениях со стрельбой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Оленегорска предупреждают об учениях со стрельбой. Они будут проводиться с 1 по 28 февраля на полигоне «Оленегорск» войсковой части 62834 в Оленегорск-2.

- Для предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона во время стрельб, категорически запрещен проход граждан, - предупредили в администрации города.

Напомним: Андрей Чибис навестил бойцов СВО в военном госпитале в Североморске. 11 военнослужащим вручили государственные награды.

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