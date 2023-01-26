Спряталась в шкаф, задумав отомстить. Жительница Мурманска напала на экс-возлюбленного с молотком и ножом

Северянка проникла в квартиру на улице Александрова, где живет мужчина. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманске ждет суд 48-летнюю местную жительницу, которая пыталась убить своего бывшего возлюбленного. Женщина хотела отомстить экс-сожителю, за то, что он расстался с ней.

Так, задумав месть, в ночь с 5 на 6 сентября 2022 года северянка проникла в квартиру на улице Александрова, где живет мужчина. У нее был ключ.

- Женщина спряталась в шкаф, вооружившись при этом молотком и ножом. Дождавшись, когда экс-бойфренд пришел домой и лег спать, она подошла к дивану и ударила его молотком по голове, а ножом в живот и грудь. Северянина с травмами госпитализировали, и, благодаря оказанной медпомощи, он остался жив, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

В отношении мурманчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Оно направлено суд для рассмотрения по существу.

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