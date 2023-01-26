Весной 2023 года в Кировске начнутся съемки третьего сезона сериала «Полярный»

В 2021 году в Кировске сняли второй сезон сериала, а спустя два года приступают к работе над третьим сезоном. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 2019 году Мурманская область стала местом для съемок сериала «Полярный» для телеканала ТНТ. Главную роль в нем - бандита Вити Мясника - сыграл Михаил Пореченков. По сюжету его герой попадает в неприятности, когда забывает пароль от оффшорного счета, на котором лежат чужие ворованные деньги. Также одну из главных ролей сыграл Иван Охлобыстин.

В 2021 году в Кировске сняли второй сезон сериала, а спустя два года приступают к работе над третьим сезоном.

- Главному герою Вите снова предстоит столкнуться со множеством разных событий и необычных ситуаций, вступить в борьбу с «Королем Севера», влиятельным и нечистым на руку бизнесменом, - сообщили в администрации Кировска.

Съемочная группа будет работать с 5 марта по 1 мая.

Напомним: в Мурманске стартует марафон северного кино, все фильмы которого будут посвящены Северу и людям, живущим за полярным кругом. Зрители увидят ленты, снятые в Заполярье.

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