Пограничники Мурманской области обнаружили на иностранном судне марихуану

Уголовное дело за контрабанду наркотиков возбудили в отношении одного из членов экипажа иностранного судна, которое вошло в российские воды. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
Уголовное дело за контрабанду наркотиков возбудили в отношении одного из членов экипажа иностранного судна, которое вошло в российские воды.
- В ходе пограничного контроля в машинном отделении судна заграничного следования обнаружены и изъяты емкости с веществом растительного происхождения, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.
Оказалось, что иностранный моряк пытался ввезти в Россию марихуану. Сейчас он заключен под стражу.
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