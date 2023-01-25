У железнодорожного моста через Колу появился уникальный цифровой двойник

Такую цифровую модель в дальнейшем планируется распространить и в других точках железных дорог. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области запустили цифрового двойника железнодорожного моста через реку Кола. Он работает в тестовом режиме и является первым на сети. Система контролирует исправность переправы.

- Инновационная разработка максимально точно представляет в цифровом формате конфигурацию моста на протяжении его полного жизненного цикла и в режиме онлайн контролирует исправность и состояние конструкций переправы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Аппаратно-программный комплекс позволяет дежурному диспетчеру оперативно принимать решение о необходимых работах на объекте.

Такую цифровую модель в дальнейшем планируется распространить и в других точках железных дорог.

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