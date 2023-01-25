В Мурманске пройдет дуэль между художниками

В Мурманском областном художественном музее пройдет дуэль между художниками. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Мурманском областном художественном музее пройдет дуэль между художниками, участниками которой станут член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Сергиенко и член-корреспондент Российской Академии Художеств, Член Союза художников России, Армении, Эстонии, Член Союза архитекторов России Ашот Татевосян.

- Я семь лет назад предложил писать друг друга прекрасной художнице Тане Стрельбицкой в одной из галерей в центре Москвы. В продолжение темы я придумал мастер-класс «Рисуем друг друга», и за последние 5 лет много раз проводил их в тюрьмах с заключенными, в больницах с онкобольными детьми, раненными солдатами, и с другими категориями людей, которые нуждаются в социальной адаптации, - сообщил Ашот Татевосян.

Позже такая же дуэль пройдет в Североморске.

Ранее Мурманский областной художественный музей обзавелся профессиональным аудиогидом. Его получили экспонаты постоянной выставки «Отечественное изобразительное искусство XVII–ХХI веков», размещенные на музейной платформе «Артефакт».

Напомним: участники «Школы журналистики» посетили выставку «Сделаны из Никеля».

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