В Мурманской области начали демонтировать городские новогодние елки

После того, как ее уберут, из дерева сделают сувениры. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Кто-то убирает елку, как только заканчиваются новогодние каникулы, кто-то после Старого Нового года, а некоторые даже ждут китайский Новый год. Городские праздничные деревья обычно стоят дольше, в Мурманске однажды елку убрали только в марте.

Этой зимой некоторые муниципалитеты уже начали демонтировали деревья. Так, процесс запущен в Кировске. К слову, это один из немногих заполярных населенных пунктов, где стоит живая ель.

После того, как ее уберут, из дерева сделают сувениры.

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